Perseverance: stasera diretta NASA che mostrerà immagini e suoni da Marte

Le avventure del rover Perseverance, che fa parte della missione Mars 2020, sono appena cominciate: arrivare sul Pianeta rosso è stato solo il primo passo e la NASA ci fa sapere che stasera c'è una diretta assolutamente da non perdere.

L'atterraggio perfetto è avvenuto lo scorso 18 febbraio proprio come previsto dagli agenti di missione, senza intoppi e sancendo un nuovo capitolo per l'esplorazione spaziale. Mai prima d'ora un rover così avanzato e pieno di strumenti scientifici di alto calibro era stato inviato su Marte, e i dati che potrà restituirci saranno inestimabili. Per sapere tutto sul rover, qui e qui trovate due nostri approfondimenti.

L'agenzia spaziale statunitense ha indetto una conferenza stampa per oggi 22 febbraio 2021, ore 20:00 italiane, e sebbene non sia ancora certo quali dati (e quanti) verranno mostrati al pubblico, è certo che la NASA ci mostrerà le prime immagini in altissima definizione catturate dal rover e soprattutto ci permetterà di sentire i suoni registrati dal "piccolo" veicolo durante la fase di discesa e i primi Sol di "sopravvivenza" marziana.

Per la prima volta potremo studiare il nostro vicino Marte con nuovi sensi, tra cui l'udito. Non è la prima volta che si catturano dei suoni sul pianeta rosso, né tanto meno la prima volta che si sentono suoni di un vento "alieno", ma mai prima d'ora era stato possibile registrare l'audio in fase di discesa di un veicolo, né si era avuto uno strumento specifico come Perseverance per poter "conservare" le tracce audio.

Nonostante la sua grande mole di sensori, circuiti, esperimenti scientifici e chip, in realtà il rover è molto meno potente dei nostri telefoni di oggi, e questo la dice lunga su quanto l'ottimizzazione alla NASA sia una cosa di massima importanza.

Non ci resta che aspettare con trepidazione la live NASA, che potrete seguire comodamente dal loro sito ufficiale o dal canale YouTube NASA.