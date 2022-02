Perseverance ha già trascorso un anno su Marte, ma siamo solo all'inizio

È già passato un anno da quando il rover Perseverance è atterrato su Marte, ma siamo soltanto all'inizio. Il veicolo spaziale grande quanto un auto è arrivato all'interno del cratere Jezero del Pianeta Rosso il 18 febbraio 2021, con l'obiettivo di trovare le prove dell'esistenza della vita passata sull'arido mondo.

Il bersaglio non è stato scelto casualmente: il cratere ospitava un tempo quello che sembrava essere un grande lago e un delta di un fiume nell'antico passato. "Per il secondo anno della missione, siamo incredibilmente entusiasti di arrivare finalmente al delta", ha dichiarato Briony Horgan, membro del team scientifico di Perseverance e professore associato di scienze planetarie alla Purdue University.

Gli scienziati hanno in programma di studiare per un anno queste zone, alla scoperta di antichi depositi lacustri e giacimenti fluviali che si trovano all'interno del delta. Il rover non è solo sul Pianeta Rosso: a fagli compagnia c'è anche Ingenuity, un piccolo elicottero che ha effettuato diversi voli pioneristici e ha creato un grande precedente per il futuro.

Ingenuity dopo quasi un anno ha 19 voli alle spalle e continuerà a dare supporto al rover dall'alto (a proposito, sapete che l'elicottero brilla nel buio durante la notte?). "Ingenuity sta ancora aprendo la strada a panorami incredibili che ci hanno aiutato a guidarci nel percorso da seguire per Perseverance", ha dichiarato infine Kevin Hand del Jet Propulsion Laboratory della NASA.