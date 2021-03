Perseverance ha ufficialmente iniziato la ricerca della vita su Marte

La super star della NASA, Perseverance, dopo essere arrivata sul Pianeta Rosso sembra essere pronta a dare il via alla sua missione principale: cercare la vita su Marte. Il rover ha già raccolto i suoi primi campioni di rocce e del suolo marziano, secondo quanto riporta questa settimana l'Agence France-Presse.

Successivamente, esattamente verso il 2031, l'agenzia spaziale americana - in collaborazione con l'ESA - raccoglierà questi campioni, per determinare una volta per tutte se Marte ospitava davvero della vita microbica sulla sua superficie. Nel frattempo, Perseverance effettuerà una indagine personale, così da avere altre informazioni.

Il veicolo spaziale della NASA ha molti strumenti con sé per studiare l'ambiente circostante, come la suite di strumenti SuperCam e perfino un laser in grado di studiare la composizione chimica della zona in cui si trova. In tutto il tempo della sua missione, il mezzo dall'agenzia spaziale americana raccoglierà campioni di Marte e li metterà in oltre due dozzine di tubi sigillati.

Si spera che, dopo essere arrivati sulla Terra, la nostra comprensione della vita marziana sia già stata notevolmente migliorata. I campioni, invece, daranno agli scienziati "il ​​Sacro Graal dell'esplorazione planetaria", ha dichiarato in una recente trasmissione Jean-Yves le Gall, presidente del Centro nazionale francese per gli studi spaziali.