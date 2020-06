Vi siete persi l'eclisse solare anulare? Recuperatela con il video e le foto dell'evento

Oggi c'è stata l'eclissi solare anulare, il momento in cui la Luna, trovandosi in apogeo, ha oscurato il Sole pur avendo una dimensione poco più piccola rispetto alla nostra stella. In questo modo il Sole non è stato completamente coperto dalla presenza del nostro satellite, ma sono rimasti solo i bordi di un anello "cosmico".

La Luna, quindi, è troppo lontana dalla superficie terrestre per occultare completamente il disco del nostro astro. Questo meraviglioso evento è stato ben visibile in Africa, Arabia Saudita, India e in Cina, mentre nel Bel Paese è stato possibile ammirarlo solo di mattina presto alle 5:45, parzialmente e nelle regioni del Centro-Sud.

Il punto più alto, ovvero quando l'anello di fuoco è stato maggiormente visibile nel cielo, è stato osservato in India alle 8:40 (ora italiana), mentre al confine tra Congo e Repubblica Democratica del Congo è stato possibile deliziarsi del fenomeno per più tempo.

La regione più fortunata è stata la Sicilia. A Catania, il fenomeno si è svolto per circa un'ora, dalle 6:56 alle 7:57. A Roma, invece, l'evento è stato visibile dalle 7:18, ma è durato fino alle 7:55. Per tutti coloro che si fossero persi l'evento, in allegato a questa notizia troverete tutta la live dell'eclissi solare anulare, immortalata direttamente dall'India. In calce, invece, potrete trovare le foto più suggestive della giornata di oggi in una comoda gallery.