Una persona muore dopo essere stata risucchiata nel motore di un aereo

Un tragico incidente ha avuto luogo venerdì scorso all'Aeroporto Internazionale di San Antonio, in Texas, quando un lavoratore delle linee aeree è stato aspirato nel motore di un aereo, perdendo la vita sul colpo. L'aereo, un Airbus A319 operato da Delta Air Lines, stava arrivando a San Antonio da Los Angeles.

Il velivolo stava apparentemente rullando su un motore verso il gate quando un lavoratore sulla pista è stato aspirato nella turbina e ucciso all'istante. Questi mezzi sono spesso alimentati da motori turboventola, che aspirano enormi quantità di aria nelle camere di compressione per produrre una spinta.

Questi motori sono incredibilmente potenti, capaci di aspirare 1,2 milioni di tonnellate di aria al secondo a piena potenza. Nonostante questa immensa potenza, gli incidenti mortali che coinvolgono il motore sono relativamente rari, considerando quanti voli commerciali decollano ogni giorno in tutto il mondo. Secondo i rapporti, dal 1969 sono stati registrati 33 incidenti fatali che coinvolgono gli aerei Boeing.

Un'indagine ha apparentemente concluso che l'incidente mortale è stato il risultato della violazione dei protocolli di sicurezza da parte sua, camminando ripetutamente troppo vicino al motore dell'aereo quando era lasciato in funzione per un periodo di raffreddamento. In conclusione, questo incidente sottolinea l'importanza della sicurezza sul lavoro, specialmente in ambienti ad alto rischio come gli aeroporti.