Ci ha lasciato la persona (nota) più anziana al mondo: aveva 118 anni

Questo martedì ci ha lasciati suora André, la persona più anziana conosciuta al mondo; mancava poco meno di un mese al suo 119° compleanno. Ella è sopravvissuta a entrambi i conflitti mondiali e a due pandemie, la febbre spagnola e il COVID-19.

“C'è una grande tristezza ma... era il suo desiderio era quello di raggiungere l’amato fratello”, dice David Tavella, portavoce della casa di cura Sainte-Catherine-Laboure a Tolone, in Francia, a BBC News.

Nasce nel lontano 190 con il nome di Lucile Randon, in una famiglia protestante non praticante; ciò le permise di avvicinarsi senza troppi ostacoli al cattolicesimo, infatti nel 1944 entra a far parte di un ordine ecclesiastico, assumendo il nome di André. Come? Vi sembra un nome maschile? Beh, perché lo è: era il nome del fratello defunto.

A circa 40 anni, la sorella ha iniziato a prendersi cura di orfani e anziani, le cui sorti furono devastate inevitabilmente dalla febbre spagnola. “Quando sei stata un’adolescente durante una pandemia che ha ucciso decine di milioni di persone e hai visto gli orrori di due guerre mondiali, vedi le cose da un altro punto di vista”, ha detto Tavella al New York Times nel 2021.

