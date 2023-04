Una persona può ricordare di essere nata? Ecco la verità

Se vi dovessimo chiedere di pensare al vostro primo ricordo in assoluto, a cosa pensereste? Lo sappiamo, difficile dirlo, ma sicuramente a un evento verificatosi intorno ai vostri 3 o 7 anni. Questa "limitazione" ha un vero e proprio termine scientifico, amnesia infantile. È possibile, tuttavia, ricordarsi di essere nati?

Fu Sigmund Freud a coniare per la prima volta il termine nel 1899 per spiegare la scarsità di ricordi d'infanzia dei suoi pazienti adulti. Gli scienziati devono ancora capire bene il motivo di questa "nebbia", ma molti pensavano che che le parti del cervello dei bambini responsabili della memoria non fossero sviluppate per immagazzinare ricordi.

Tutto cambia intorno ai 3 anni, quando le capacità di memoria dei bambini accelerano rapidamente fino ai livelli degli adulti. Ciò è stato però smentito da uno studio recente dove si affermava che i bambini di 3 mesi siano capaci di formare ricordi a lungo termine, ma la differenza sta nei ricordi che rimangono all'interno della nostra scatola cranica.

Ad esempio, sembra che i bambini nascano con ricordi impliciti o inconsci più intatti. Allo stesso tempo, la memoria esplicita, o episodica, che registra eventi specifici non trasporta informazioni oltre quell'intervallo di tre anni. Ciò spiega perché non ricordiamo nulla della nostra nascita. Sebbene le prove suggeriscano il contrario, alcune persone hanno affermato di ricordare di essere nate, ma gli scienziati sono molto scettici riguardo queste affermazioni.

Il motivo è semplice: tra le tante argomentazioni c'è chi dice che se i bambini non conoscevano le parole per descrivere l'evento quando è accaduto, non potevano descriverlo in seguito dopo aver appreso le parole appropriate. Nonostante ciò, un altro studio afferma che i ricordi d'infanzia possano diventare accessibili grazie a una proteina.