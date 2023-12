Se una persona ti ruba il DNA, cosa può farci? Molto più di quello che pensi

Il DNA è spesso considerato come una delle informazioni più preziose e personali che possediamo. Ma cosa può realmente essere interpretato da esso? Con la recente notizia che i dati di circa 6,9 milioni di utenti della compagnia di test genetici 23andMe sono stati rubati, è lecito chiedersi le conseguenze in caso di furto.

La capacità di interpretare le informazioni genetiche richiede una certa competenza. Anche con la formazione adeguata, ci sono limiti. Uno studio su varie compagnie di test genetici diretti al consumatore, inclusa 23andMe, ha rilevato che il 50% di queste aziende dichiarava sui loro siti web che esistevano limiti nell'accuratezza con cui potevano prevedere il rischio o l'incidenza di malattie.

Anche i test genetici clinici spesso coinvolgono un intero team di esperti per determinare accuratamente la conseguenza di una particolare mutazione genetica per la salute di una persona, inclusi scienziati clinici, medici e consulenti genetici. Un'altra questione importante riguarda la privacy. Attualmente, è molto difficile identificare qualcuno solo dalle sue informazioni genetiche, ma se queste vengono combinate con altri dati come la storia medica, la data di nascita o il codice postale, che talvolta sono richiesti dalle compagnie di test genetici, diventa più facile identificare una persona.

Nel 2013, un team dell'Università di Harvard è riuscito a identificare i partecipanti al Personal Genome Project per nome, non usando il DNA fornito per il progetto, ma profili pubblicamente disponibili con informazioni sulla storia medica e sulla demografia. La vera domanda è perché qualcuno al di fuori della ricerca o dell'assistenza sanitaria vorrebbe esaminare il tuo DNA. Ci sono preoccupazioni etiche che le informazioni genetiche potrebbero essere utilizzate in modi più nefasti da assicuratori o datori di lavoro.

Ad esempio, un assicuratore potrebbe negarti un'assicurazione sanitaria basandosi sul tuo profilo genetico, che indica un rischio aumentato di sviluppare malattie cardiache. Negli Stati Uniti, esiste il Genetic Information Nondiscrimination Act del 2008, una legge che vieta la discriminazione basata su informazioni genetiche.

Con i significativi progressi nelle nostre capacità di test genetici e l'imprevedibilità della politica, è possibile che, col tempo, la situazione possa cambiare. Per ora, se qualcuno dovesse curiosare nel tuo DNA, probabilmente si troverebbe di fronte a troppi ostacoli; prima ancora di capire cosa dice su di te e, in secondo luogo, di fare legalmente qualcosa con quella conoscenza.

Però, in un contesto dove il DNA potrebbe essere estratto dall'aria, i malintenzionati potrebbero sicuramente trovare modi creativi per sfruttare ciò.