Solo una persona è stata sepolta sulla Luna, ecco chi è

Eugene "Gene" Shoemaker, un rinomato geologo planetario della NASA, detiene un titolo unico: è l'unico essere umano ad essere stato sepolto sulla Luna. Le sue ceneri sono state inviate sulla superficie lunare il 6 gennaio 1998 a bordo della missione Lunar Prospector della NASA.

Circa 28 grammi delle sue ceneri sono stati trasportati in una piccola capsula sigillata in policarbonato, accompagnate da un passaggio tratto da "Romeo e Giulietta" di William Shakespeare. Shoemaker, che ha avuto una carriera straordinaria, ha contribuito a selezionare e formare gli astronauti Apollo in geologia lunare e craterizzazione da impatto (sapete che gli astronauti giapponesi per diventarlo devono fare un test assurdo?).

Ha anche guidato la ricerca della NASA per l'acqua ai poli lunari e ha co-scoperto la Cometa Shoemaker-Levy, il primo oggetto osservato direttamente a impattare su Giove nel 1994. Dopo aver addestrato gli astronauti Apollo, Shoemaker ha lavorato sulla missione Voyager e sulla missione Clementine della NASA per trovare acqua sulla Luna.

È diventato il primo direttore del Programma di Ricerca Astrogeologica dello United States Geological Survey. Nonostante i suoi contributi significativi a questi progetti, Shoemaker aveva altre ambizioni, tra cui quella di essere un astronauta, un sogno che non ha potuto perseguire a causa della diagnosi della malattia di Addison. Carolyn C. Porco, una studentessa e collega di Shoemaker, ha chiesto alla NASA di inviare le sue ceneri sulla Luna dopo la sua cremazione, con l'approvazione della famiglia.

"Ha detto solo l'anno scorso, 'Non andare sulla Luna e batterla con il mio martello è stata la più grande delusione della mia vita'", ha dichiarato Porco. In modo sorprendente e come testimonianza del rispetto della NASA per Shoemaker, l'agenzia spaziale ha accettato la missione, schiantando le sue ceneri e seppellendole sulla superficie lunare.

"Non credo che Gene avesse mai sognato che le sue ceneri sarebbero andate sulla Luna", ha detto sua moglie Carolyn poco prima del lancio. "Sarebbe stato entusiasta." Nel frattempo Celestis, una società di sepoltura spaziale, sta attualmente trasportando una capsula con i resti e il DNA di 66 "partecipanti" alla missione sulla missione Peregrine, che dovrebbe atterrare nella parte nord-orientale della Luna il 23 febbraio e rimanere lì in modo permanente.