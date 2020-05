Solo una persona nella storia è stata uccisa da un impatto di un meteorite

Le probabilità di essere uccisi da un meteorite varia secondo i pareri da 1 su 700.000 a 1 su 1.600.000. Tuttavia, calcolare la probabilità di un evento così raro è difficile, poiché non è mai stato documentato.. almeno fino ad oggi.

Il 22 agosto 1888, numerosi documenti trovati nella Direzione Generale degli Archivi di Stato della Presidenza della Repubblica di Turchia registrarono che un meteorite colpì e uccise un uomo a Sulaymaniyah, nella regione del Kurdistan, in Iraq. Perché è stato scoperto solo recentemente? Il documento della morte è stato scritto in una vecchia lingua turco-ottomana estremamente difficile da tradurre.

I documenti, scritti dalle autorità locali e inviati al governo, descrivevano "una forte luce intensa accompagnata dal fumo e che viaggiava verso un villaggio", con meteoriti che sono caduti per un periodo di circa dieci minuti "come la pioggia". Come conseguenza, un uomo è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito. Inoltre, i ricercatori hanno determinato che le colture sono state danneggiate in modo coerente con un'onda d'urto della palla di fuoco.

Ci sono numerose volte nella storia in cui le persone sono state ferite e le proprietà danneggiate dalle cadute di queste pietra cosmiche, come ad esempio il famoso evento Tunguska in Russia nel 1908 spianò gli alberi o l'impatto con un asteroide vicino a Chelyabinsk. "Questo evento è il primo rapporto in assoluto che afferma che un impatto meteorico ha ucciso un uomo nella storia", affermano i ricercatori. "A causa del fatto che questi documenti provengono da fonti governative ufficiali e scritti dalle autorità locali [...] non abbiamo alcun sospetto sulla loro realtà."

Attualmente, i ricercatori stanno ancora cercando negli archivi per maggiori dettagli su questo evento.