Ecco il personaggio storico che ha ispirato Robin Hood

Un’interessante teoria del famoso scrittore Jack Whyte suggerisce la possibilità che il celebre cavaliere scozzese William Wallace, noto per il film “Braveheart”, abbia ispirato la leggenda di Robin Hood.

La figura di Robin Hood, mitico eroe della foresta di Sherwood, è diventata un’icona culturale intramontabile ed è emersa come uno degli eroi della cultura popolare più celebri, con origini che risalgono a prima del XV secolo.

Gli studiosi hanno ricercato a lungo prove per capire se Robin Hood fosse realmente esistito, se fosse ispirato ad una figura storica reale oppure sia semplicemente frutto di leggende popolari. L’autore Jack Whyte ha designato William Wallace, noto per la sua lotta contro l'oppressione inglese come l’archetipo ideale su cui possa essere stata basata la storia di Robin Hood.

Durante la stesura del suo ultimo libro “The Forest Laird”, basato sulla vita di Wallace, lo scrittore ha notato molteplici coincidenze che accomunerebbero i due personaggi. Entrambi erano abili arcieri e si nascosero nella foresta dopo essere stati accusati di aver violato leggi sulla caccia e dichiarati come dei fuorilegge.

Inoltre, la moglie di Wallace si chiamava Mirren, che in scozzese è Marian, stesso nome dell’interesse amoroso di Robin Hood. Tuttavia, il professor Thomas Hahn dell'Università di Rochester ritiene che la teoria di Whyte sia improbabile poiché basata sulla base della sola cronologia.

Ciò che differenzia notevolmente i due personaggi sono anche gli approcci e le cause dei loro atti ribelli. Nel caso di Wallace i motivi erano prevalentemente politici e le sue azioni violente erano legate a ideali astratti; nel caso di Robin Hood, invece, la violenza non è uno strumento per raggiungere un qualcosa, ma i suoi atti sono spontanei e spettacolari.

La figura di Robin Hood è diventata così radicata nella cultura, tale da renderla il possibile risultato di un “mix” da fonti, ispirazioni e influenze diverse, anziché essere attribuita ad un’unica figura storica.