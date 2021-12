Siete persone acute? Scopritelo col 'rompicapo delle tigri': riuscirete a trovarle tutte?

Il cervello umano è una “macchina biologica” dall'incredibile potenziale. La discriminate per avere una mente lucida e attiva, però, è mettere alla prova l’intelletto. A ragione di ciò vi proponiamo un test per valutare la vostra acutezza mentale e, nel caso, allenarla. Ecco a voi il “rompicapo delle tigri”, riuscite a trovarle tutte? Non sono 4.

Qualche anno fa, il rompicapo riscosse un grande successo, assurgendo ad una notevole viralità. Di recente è stato riportato in voga su Twitter dall’attore di Bollywood e politico indiano, Amitabh Bachchan, il quale ha condiviso l’immagine, con la sua personale risposta (che troverete in calce alla notizia), invogliando i suoi follower a risolvere l’enigma.

Si tratta di un’immagine che rappresenta, in apparenza, quattro tigri circondate da una vegetazione lussureggiante, con alle spalle un tramonto. Due sono esemplari adulti e, presumibilmente, i genitori dei due cuccioli che si trovano ai loro piedi.

A questo punto, vi starete chiedendo: “beh ci avete già fornito la soluzione”. Ebbene, le tigri nell’immagine non sono solo quattro, ma molte di più.

Aguzzando bene la vista, potrete scorgerne diverse, ben nascoste sullo sfondo. Vi invitiamo a dare fondo a tutta la vostra concentrazione, poiché potrebbe rivelarsi un’impresa ardua, che solo il 40% delle persone riesce a risolvere. Per le persone immuni alla mimetizzazione tra voi sarà sicuramente più semplice individuarle.

Data la difficoltà di trovare tutte le tigri del rompicapo, vi forniamo un piccolo indizio. Nell’analizzare l’immagine vi consigliamo di aguzzare bene la vista nello scorgere, sullo sfondo, tutto ciò che potrebbe possedere una forma affine all’anatomia del mammifero predatore, o di sue parti. Ma non esageriamo con i suggerimenti.

L’ultima cosa che possiamo dirvi, per aumentare il grado di sfida, è che non sono affatto 4 esemplari. Le tigri sono 17 e tutte nascoste in modo sopraffine. Alcuni dicono di vederne di più e ciò dimostra quanto l'immagine sia complessa e possa trarre in inganno. Trovarle tutte è sinonimo di grande perspicacia e notevole capacità di concentrazione. A coloro che non riescono consigliamo di non arrendersi e di considerare l’enigma come un vero e proprio allenamento cerebrale.

Non bisogna, di certo, essere l’uomo più intelligente della storia per poter sfruttare a pieno le proprie facoltà intellettive.