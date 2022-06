Le persone alte sono più soggette a certi problemi di salute: ecco quali

Essere persone particolarmente alte rispetto alla media ha i suoi vantaggi: a certi individui garantisce maggiore autostima, ma offre anche varie comodità nella vita quotidiana...e forse altrettanti problemi. Secondo uno studio recente, infatti, essere alti può portare a una serie di malattie specifiche.

Un team internazionale di ricercatori ha recentemente rilanciato questa ipotesi confrontando le misure dell'altezza con la presenza di più di mille tratti in più di 280.000 adulti. Da tempo si sapeva già che l’altezza poteva essere un fattore di rischio per una varietà di tumori e condizioni di salute come rottura dell'aorta ed embolie polmonari, ma ora c’è una conferma più approfondita.

Lo studio guidato da Sridharan Raghavan del Rocky Mountain Regional VA Medical Center negli Stati Uniti, infatti, supporta analisi precedenti e conclude che le persone più alte hanno più facilità di incorrere in condizioni cardiovascolari come ipertensione, iperlipidemia e malattie coronariche, oltre a neuropatia periferica e varie infezioni specifiche di pelle e ossa.

Ciononostante, non crediate che le persone alte siano le uniche così sfortunate: le persone più basse, infatti, avrebbero maggiori possibilità di ictus, malattie del fegato e disturbi della salute mentale. Insomma, i vantaggi e svantaggi sono da ambedue le parti.

Come affermato da Raghavan, “utilizzando metodi genetici applicati al VA Million Veteran Program, abbiamo trovato prove che l'altezza degli adulti può avere un impatto su oltre 100 tratti clinici, comprese diverse condizioni associate a scarsi risultati e qualità della vita: neuropatia periferica, ulcere degli arti inferiori e insufficienza venosa cronica. Concludiamo che l'altezza può essere un fattore di rischio non modificabile non riconosciuto per diverse condizioni comuni negli adulti”.

In futuro saranno ovviamente necessari ulteriori studi per confermare ancora una volta questi risultati, comunque frutto di una ricerca estremamente ampia e sufficientemente approfondita.

Tra l’altro, sapevate quali sono i fattori che determinano l’altezza di una persona?