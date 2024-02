Le persone attraenti subiscono pene inferiori? Uno studio dà la risposta

Da tempo si discute sull'effetto alone, quel fenomeno psicologico per cui a una persona attraente vengono attribuite, spesso inconsciamente, qualità positive che vanno oltre il suo aspetto fisico. Questo effetto si estende fino alle aule di tribunale?

La ricerca ha a lungo suggerito che sì, con studi che mostrano come persone considerate attraenti possano ricevere sentenze più lievi. Tuttavia, un recente studio condotto da noi introduce una nuova prospettiva, suggerendo che la realtà è più complessa e sfaccettata di quanto precedentemente creduto (nel frattempo, ecco qualche trucco che ti aiuterà al colloquio).

Abbiamo esaminato come la percezione della colpevolezza possa essere influenzata dall'aspetto fisico del difensore, utilizzando video brevi anziché fotografie statiche per presentare i "reati" commessi. I partecipanti allo studio, nei panni di giurati fittizi, hanno valutato l'attrattiva dei difensori e la loro presunta colpevolezza in relazione a diversi tipi di crimini, tra cui rapina, aggressione sessuale e omicidio.

Sorprendentemente, i risultati hanno mostrato che l'attrattiva poteva giocare a favore del difensore in alcuni casi, come nell'omicidio, ma risultare in una percezione di maggiore colpevolezza in altri, come nell'aggressione sessuale, senza mostrare un bias significativo per la rapina. Questi risultati suggeriscono che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'effetto alone potrebbe non avere un impatto così diretto o universale sulle decisioni di colpevolezza.

Forse, di fronte alla gravità di certi crimini, i pregiudizi legati all'aspetto fisico vengono messi da parte, lasciando che siano le prove a parlare più forte delle apparenze. A proposito di bias, questi sono quelli che dovete conoscere.