Solo ora le persone stanno capendo come conservare realmente il ketchup

Il web è la casa di molti dibattitti, e recentemente uno sembra aver avuto una grande risonanza. Lo scontro questa volta riguarda il ketchup: dovremmo conservarlo in dispensa o in frigorifero? Questo è un argomento su cui le persone hanno opinioni molto forti, compresi gli stessi produttori dalla popolare salsa.

Secondo sondaggi condotti su Twitter, l'opinione pubblica sembra essere abbastanza divisa, con una leggera prevalenza di coloro che conservano il ketchup in frigorifero rispetto a coloro che lo conservano in dispensa. In un sondaggio condotto da Heinz, circa il 58% delle persone ha affermato di conservare il loro ketchup in frigorifero, mentre il 42% che lo conserva in dispensa.

Stranamente, un sondaggio leggermente più scientifico ha rivelato che il 56% dei britannici conserva il loro "tomato" in dispensa. Quindi, per rispondere al dubbio amletico creato sui social, dove dovrebbe essere conservata la bottiglia? La posizione "corretta" è il frigorifero. Molti credono che la dispensa fosse il luogo corretto perché questi condimenti non sono mai conservati nel reparto frigorifero del supermercato.

Tuttavia, sono sterilizzati prima di essere sigillati sottovuoto, il che li rende sicuri da conservare a temperatura ambiente fino a quando non vengono aperti. Una volta aperto, il ketchup - così come tutte le altre salse - inizia a deteriorarsi. Certo, a differenza di altre (come ad esempio la maionese) è capace di resistere di più fuori dal frigo, ma il sapore può sviluppare un gusto alterato.

Nel dubbio, meglio mettere tutto in frigo... o nella vostra GPU.