Le persone in Cina sembrano amare follemente Elon Musk

Elon Musk è un nome che molti di voi conosceranno. Il miliardario, CEO di forti realtà come Tesla e SpaceX, è sicuramente molto popolare in tutto il mondo per via delle sue brillanti uscite... oltre ad essere diventato anche un meme. Bene, il personaggio è amato perfino in Cina, così come riporta il New York Times.

Il miliardario ha guadagnato un grande fascino in oriente; i social network cinesi, infatti, sono pieni di menzioni del miliardario, riferendosi a lui come "Silicon Valley Iron Man", "King of Mars" e "Rocket Man". Molti cinesi hanno perfino acquistato azioni GameStop, guidati dagli irriverenti tweet del CEO di SpaceX su Twitter.

Per tutti gli abitanti cinesi, Musk incarna il volto "eroico" di un'industria senza limiti da regolamentazioni e intermediari. Questa popolarità, ovviamente, spinge le vendite delle aziende del ricchissimo imprenditore. Anche la società di auto elettriche di Musk ha compiuto importanti progressi nell'ingresso nel mercato cinese, con vendite più che raddoppiate solamente nel 2020.

Così come dappertutto, anche in Cina Elon ha i suoi detrattori. Il commentatore tecnico Hong Bo lo ha definito un "megalomane a sangue freddo, egocentrico", oltre che un "vero sognatore che calpesta i profitti dell'umanità". Insomma, sicuramente una cosa è certa: la personalità del miliardario è talmente grande e famosa che fa parlare di sé ovunque.