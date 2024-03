Le persone in città stanno perdendo la capacità di digerire le piante

Al giorno d'oggi le metropoli si espandono e la dieta occidentale regna sovrana, ma un recente studio getta luce su un cambiamento silenzioso ma significativo: la nostra capacità di processare il regno vegetale sta lentamente declinando.

Al centro di questa trasformazione ci sono le fibre, elemento fondamentale ma sempre più assente nelle nostre tavole, che stanno ridisegnando l'architettura digestiva umana. Per anni, si è creduto che l'uomo, a differenza di ruminanti come vacche o pecore, fosse incapace di scindere la cellulosa, componente robusto delle pareti cellulari vegetali.

Tuttavia, una scoperta rivoluzionaria nel 2003 ha ribaltato questa teoria, rivelando l'esistenza di batteri intestinali umani in grado di assolvere a questo compito. L'ultimo grido della ricerca, guidato da un team internazionale con a capo la microbiologa Sarah Moraïs dell'Università Ben-Gurion del Negev, ha messo in evidenza la presenza nell'intestino umano di microrganismi finora sconosciuti, capaci di digerire la cellulosa.

Questa scoperta è emersa dall'analisi genetica di campioni fecali raccolti da individui appartenenti a diverse epoche e aree geografiche, mostrando che abbiamo più in comune con gli animali da fattoria di quanto pensassimo. Questi microrganismi appartengono al genere Ruminococcus, già noto per il suo ruolo nell'intestino umano, sia in condizioni di salute che di malattia, e dimostrano un'incredibile adattabilità nel processo digestivo della cellulosa.

Mentre in campioni provenienti da cacciatori-raccoglitori, popolazioni rurali e umani antichi, questi batteri abbondavano, nelle società industrializzate moderne la loro presenza si è drammaticamente ridotta. La causa di questa scomparsa sembra risiedere nella transizione verso uno stile di vita occidentalizzato e una dieta povera di fibre vegetali, portando gli autori dello studio a ipotizzare un legame tra la diminuzione di questi microbi e l'insorgenza di problemi metabolici nelle popolazioni urbane.

Sebbene la strada sia ancora lunga, si apre la possibilità di reintrodurre intenzionalmente questi organismi nell'intestino umano attraverso supplementi dietetici o probiotici specializzati, con l'obiettivo di recuperare i benefici perduti per la salute umana: il cibo del futuro, quindi, sarà ricco di fibre.

Su OPPO Enco Buds2, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear è uno dei più venduti di oggi.