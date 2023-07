Le persone creative fanno questa cosa che molti tendono ad evitare

La creatività è sicuramente un dono, che tutti hanno ma che solo alcuni riescono a utilizzare al massimo della loro potenzialità. Chi più o chi meno, coloro che sono davvero creativi però fanno questa cosa che molti tendono ad evitare: apprezzare la libertà di rifugiarsi nel proprio universo mentale, in poche parole a stare da soli.

Un gruppo di psicologi provenienti dalle Università dell'Arizona, dell'Arkansas e del Minnesota ha condotto un'indagine su oltre 2.000 volontari per comprendere meglio come la creatività si manifesta quando non abbiamo nulla di meglio da fare.

Coloro che mostravano una maggiore capacità di pensiero divergente erano meno propensi a provare noia quando lasciati soli con i propri pensieri. Questo dato, sebbene non sorprendente, sottolinea le differenze tra le nostre menti in uno stato di inattività, con potenziali ripercussioni sulla ricerca che si basa sul confronto delle scansioni dell'attività cerebrale a riposo.

Potrebbe inoltre fornire spunti su come incoraggiare le persone ad apprezzare il proprio tempo libero senza sentirsi obbligate a riempirlo con faccende, compiti di lavoro e lavoretti. Gli addetti ai lavori hanno chiesto a 90 volontari di sedersi da soli in una stanza senza distrazioni digitali per un intero intervallo di 10 minuti, chiedendo loro di esprimere ad alta voce qualsiasi pensiero che balzasse nella loro mente senza restrizioni.

Nel frattempo, gli individui dovevano anche esplorare soluzioni non convenzionali a domande aperte come, ad esempio, "come puoi fare soldi con 100 elastici?". "Mentre molti partecipanti avevano la tendenza a saltare tra pensieri apparentemente non correlati, gli individui creativi mostravano segni di pensiero più associativo", afferma Quentin Raffaeli, studente di psicologia presso l'Università dell'Arizona.

Un secondo studio - questa volta condotto online tramite sondaggi - ha confermato i risultati del primo, suggerendo in sostanza che le persone creative si annoiano meno.