Questo è il paese dove le persone discendono più di tutti da un'antica specie umana

Il DNA dei Denisoviani, un antico ominide molto simile ai Neanderthal (e quindi anche a noi) ancora oggi può essere trovato all'interno del nostro codice genetico. In alcune parti del mondo non è addirittura rilevabile, ma nel sud-est asiatico è presente in modo molto marcato.

Il gruppo etnico filippino noto come Ayta Magbukon ha "tracce" di Homo di Denisova dal 4-6%, o forse anche di più, all'interno del patrimonio genetico. Sappiamo pochissimi di questi ominidi, ma abbiamo dedotto che vissero in Asia e forse si incrociarono con umani moderni e uomini di Neanderthal, visto che il loro DNA può essere trovato in queste popolazioni.

In un nuovo studio, gli scienziati hanno deciso di stabilire la storia demografica delle Filippine e hanno analizzato 2,3 milioni di genotipi di 118 gruppi etnici. Qui è stato scoperto che gli Ayta Magbukon sembrano possedere il più alto livello di ascendenza denisovana nel mondo perché il gruppo etnico in questione non si è mescolato con gli altri della regione.

Nonostante la scoperta, l'Homo di Denisova rimane un mistero e la sua esistenza è stata identificata nel 2010 sulla base del DNA mitocondriale estratto da un osso di un dito femminile dalla grotta siberiana di Denisova: ecco il suo aspetto sulla base della ricostruzione scheletrica, insieme al rendering della testa e del viso di una ragazza di 13 anni.

A proposito, è probabile che se non fosse stato per l'Homo di Denisova, l'Homo Sapiens potrebbe non aver mai raggiunto quello che viene definito il "tetto del mondo".