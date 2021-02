Ecco quante persone ci sono e ci saranno in futuro sulla Terra

Secondo un rapporto del 2020 pubblicato sulla rivista "The Lancet", ci sono circa 7,8 miliardi di persone nel mondo. Il conteggio della popolazione mondiale è una stima del numero totale di persone che vivono sul pianeta; non si tratta quindi del vero e proprio totale di ogni singola persona del nostro globo.

Lo sappiamo: la popolazione mondiale è cresciuta rapidamente negli ultimi due secoli; una crescita guidata in gran parte da un aumento del numero di persone che sopravvivono all'età riproduttiva grazie al miglioramento della qualità della vita e l'assistenza sanitaria in quasi tutti i paesi del mondo in questo periodo.

Tuttavia, da quando il nostro pianeta ha raggiunto il picco negli anni '70, il tasso di crescita della popolazione globale è rallentato, secondo un rapporto del 1993 pubblicato sulla rivista Population Today. La popolazione mondiale ha raggiunto il miliardo poco più di 200 anni fa. Il miliardo successivo si raggiunse poco più di un secolo dopo, nel 1927.

Il picco dei 3 miliardi è stato raggiunto dopo "soli" 32 anni - esattamente nel 1959 -, i 4 miliardi di persone dopo 16 anni nel 1975, 5 miliardi nel 1987 e 6 miliardi nel 1999. C'erano circa 7 miliardi di persone nel mondo all'incirca nel 31 ottobre 2011 e si prevede che tale numero raggiungerà gli 8 miliardi nel 2023, 9 miliardi nel 2037 e 10 miliardi entro il 2057.

L'ONU prevede che la popolazione mondiale raggiungerà circa 11 miliardi entro il 2100, sebbene le proiezioni future a lungo termine siano soggette a modifiche.