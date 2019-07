Le persone giudicano un intero gruppo sulla base delle prestazioni del primo membro

La dott.ssa Steinmetz e i suoi colleghi hanno utilizzato sette studi separati per confermare che le prestazioni del primo membro (il numero uno) di un gruppo possono influenzare significativamente le decisioni delle persone sul resto del gruppo.

Un'implicazione di questa ricerca può essere trovata nei supermercati in cui sono utilizzati registratori di cassa numerati.

Poiché il numero uno in un registratore di cassa identifica come primo membro del gruppo il relativo cassiere , anche se in realtà è un numero arbitrario, una persona che ha una brutta esperienza con il cassiere al numero uno giudicherà l'intero negozio più duramente che se avesse avuto una brutta esperienza alla cassa numero tre, cinque o qualsiasi altro numero.



Ugualmente, una piacevole esperienza con il numero uno comporterà una maggiore positività verso il negozio.



"Se il primo membro del gruppo fa qualcosa di male, allora l'intero gruppo viene visto come cattivo, se il primo membro del gruppo fa qualcosa di fantastico, allora l'intero gruppo viene visto positivamente, e questo avviene molto meno se il membro di mezzo o lúltimo fanno qualcosa", ha detto la dott.ssa Steinmetz.



Questo perché, nell'esperienza delle persone, il primo membro del gruppo è spesso influente per il gruppo e le persone applicano quindi questa logica ai primi membri in generale.



In uno studio, ai partecipanti è stato presentato uno scenario in cui vengono concessi visti di lavoro temporaneo con un potenziale di estensione a cinque ricercatori internazionali sul cancro.



Ai partecipanti viene poi detto che lo scienziato con il visto approvato per primo ha commesso un grave errore. A questo punto, i partecipanti avevano maggiori probabilità di giudicare come incompetente l'intero gruppo di scienziati ed erano molto meno propensi a sostenere l'estensione dei loro visti di lavoro.



Questo effetto si è verificato sebbene non vi fosse motivo di credere che il primo ricercatore fosse in qualche modo speciale o che il gruppo fosse effettivamente incompetente. Invece, le persone erano pronte a espellere gli scienziati perché la mela cattiva nel loro gruppo si era trovata, per puro caso, ad essere la prima a ricevere il visto. Difficile non pensare al recente articolo sul razzismo scolastico nella Carolina del Nord.