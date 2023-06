Le persone più intelligenti sono più lente a rispondere a problemi complessi

Molti credono che le persone intelligenti riescano a rispondere a tutti gli interrogativi in una maniera rapida come spesso viene visto nei film, ma un nuovo studio ha scoperto che, in realtà, generalmente sono più lente a rispondere a problemi complessi. È vero anche il contrario: rispondono velocemente a problemi semplici.

Coloro che hanno un QI più elevato, si prendono più tempo per rispondere, ma hanno molte più probabilità di ottenere la risposta giusta. Come detto dinanzi, nell'immaginazione popolare il pensiero veloce è solitamente associato all'intelligenza e molti studi supportano questa idea, ma potrebbero non aver preso in considerazione alcuni fattori.

Gli addetti ai lavori hanno utilizzato i dati di 1.176 partecipanti allo Human Connectome Project, che utilizza la risonanza magnetica funzionale per osservare il modo in cui le connessioni cerebrali si attivano quando vengono sfidate e a riposo. Nello studio pubblicato sulla rivista Nature Communications hanno poi mostrato i loro risultati.

I partecipanti più intelligenti sono stati in grado di vedere rapidamente la soluzione ai problemi facili, mentre con l'aumentare della complessità il loro grande vantaggio era avere la pazienza di aspettare che tutte le aree del cervello avessero eseguito l'elaborazione richiesta, piuttosto che rispondere subito. I risultati sono stati confermati con un sottogruppo di 650 partecipanti.

Insomma, la morale della storia è: prendetevi sempre il giusto tempo per rispondere agli interrogativi che vi si palesano di fronte. A proposito, ma è possibile migliorare il proprio QI con la pratica?