Quante persone lavorano alla Apple in Europa? I dati dell'azienda

Negli ultimi mesi, Apple si è tenuta alla larga dai licenziamenti che hanno colpito le altre Big Tech in tutto il mondo. Nonostante qualche decina di esuberi, la Mela Morsicata non ha tagliato la sua forza-lavoro in percentuali consistenti. E meno male: lo sapevate che tantissime persone lavorano per Apple in Europa?

Stando ai dati diffusi dalla stessa Apple, il Colosso di Cupertino ha creato 1,76 milioni di posti di lavoro sul continente europeo. "Apple è attiva in Europa da 35 anni ed è orgogliosa di essere un motore per la crescita economica del continente, supportando oltre 1,7 milioni di posti di lavoro. L'anno scorso abbiamo speso più di 10 miliardi di Euro in forniture, distribuiti tra oltre 4.300 aziende. Dal lancio dell'App Store, nel 2008, gli sviluppatori europei hanno guadagnato più di 20 miliardi di Euro vendendo le loro app in tutto il mondo", riporta la Mela Morsicata.

Degli 1,76 milioni di posti di lavoro, però, soli 22.000 sono dipendenti di Apple: altri 170.000 arrivano dai fornitori europei dell'azienda, mentre più di un milione e mezzo sono i posti di lavoro nell'ambito del software, ovvero quelli riconducibili all'ecosistema dell'App Store. Sfortunatamente, i dati risalgono al 2018: per il momento è impossibile dire se tali numeri si siano alzati o meno, perciò è anche difficile prevedere quale sarà il loro andamento una volta che l'App Store verrà affiancato dai marketplace alternativi a partire dal mese di marzo.

E nel nostro Paese? In Italia Apple ha 1.624 dipendenti diretti e 261 fornitori totali, con un numero di impiegati complessivi sconosciuto. Nell'ecosistema dell'App Store, si stima che i posti di lavoro italiani siano circa 62.000, mentre in totale gli Apple Store del Paese sono 17. A livello europeo, invece, gli Apple Store sono ben 112.

Il dato più impressionante, però, è la crescita di Apple rispetto al 2000: negli ultimi vent'anni, infatti, il numero di posti di lavoro di Apple in Europa è aumentato di ben 15 volte, passando da 1.500 a 22.000. Un dato davvero incredibile, che cementa la Mela Morsicata come una delle principali imprese che operano nel nostro continente.