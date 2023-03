Le persone mancine sono davvero più creative? La risposta della scienza

Le ricerche scientifiche che associano la creatività alla manualità provengono gran parte dagli studi sulle persone affette da alti livelli di schizotipia, uno stadio “meno grave” della più nota schizofrenia. Questo legame è stato individuato anzitempo, nel 2000, quando si è evidenziata una relazione tra artisti e alti livelli di schizotipia.

Si è notato come nelle persone schizotipiche ci sia una chiara lateralizzazione cerebrale atipica, dove l’emisfero destro era più attivo per compiti tipicamente dominati dall’emisfero sinistro; questo fattore è stato riscontrato anche nelle persone mancine e ambidestre.

Col favore della componente mancina del mondo e degli studiosi “analogici”, si è dunque pensato che, se esiste una relazione tra persone con una maggiore creatività e gli alti livelli di schizotipia, allora è plausibile che anche i mancini potrebbero essere più creativi, in quanto tutti e tre i fattori di paragone condividono la lateralizzazione cerebrale. Tuttavia, si badi bene a prendere queste nozioni come verità assolute: sono necessarie ulteriori ricerche affinché si possa affermare una cosa del genere.

Per comprendere al meglio siffatta teoria, è opportuno chiarire quali sono le pertinenze dell’emisfero destro: esso è coinvolto nel pensiero divergente, nella capacità di pensare in modo creativo e nel proporre soluzioni uniche per problemi specifici. I mancini tendono a far un utilizzo più intensivo di questa zona cerebrale, perciò si potrebbe pensare che abbiano accesso più facilmente all’applicazione creativa.

Rimanendo in tema di teorie analizzate dalla scienza, sapete perché le idee migliori ci vengono sotto la doccia?