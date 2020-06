Le persone con più muscoli potrebbero resistere meglio alle infezioni

Potrebbe esistere un legame tra massa muscolare e la salute del sistema immunitario. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, il tessuto muscolare agisce come una sorta di rifugio per le cellule immunitarie, dove possono rifugiarsi ed evitare di essere annientati dallo scontro contro gli agenti patogeni.

Le cellule T, che identificano e uccidono virus e batteri dannosi, si esauriscono di fronte a infezioni croniche, con conseguente perdita di funzionalità e una risposta immunitaria indebolita. Questo fatto è spesso accompagnato da una perdita fisica nota come cachessia, un profondo deperimento generale che porta a perdite di peso e a una diminuzione della massa muscolare.

Gli autori dello studio hanno cercato, quindi, di individuare un legame tra la funzione delle cellule T e i muscoli. Per farlo, hanno infettato i topi con il virus della coriomeningite linfocitaria (LCMV) e hanno scoperto che ciò ha causato un rilascio di una maggiore quantità di una proteina chiamata interleuchina-15 (IL-15).

Il rilascio ha contribuito a far riempire di sacche di linfociti immaturi il tessuto muscolare. Questi linfociti si sono trasformati successivamente in cellule T vere e proprie, che sono poi fuoriusciti dal muscolo e sono andati a combattere l'agente estraneo. Una risposta che consente al sistema immunitario di fronteggiare il virus in modo continuato per un lungo periodo. "Se le cellule T, che combattono attivamente l'infezione, perdono la loro piena funzionalità attraverso la stimolazione continua, le cellule precursori possono migrare dai muscoli e svilupparsi in cellule T funzionali", spiega l'autore dello studio Jingxia Wu in una nota. "Ciò consente al sistema immunitario di combattere il virus continuamente per un lungo periodo."