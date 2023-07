Le persone non dormirebbero in questo luogo neanche per 10 milioni di euro

Nel cuore di Parigi, sotto le strade affollate, si estende un labirinto di tunnel e cripte che ospita milioni di resti umani. Questo luogo, noto come le Catacombe di Parigi, è stato al centro di un dibattito su Twitter, dove gli utenti si sono chiesti se avessero abbastanza coraggio per passare una notte per 10 milioni di dollari.

Sei milioni di persone. Questo è il numero di resti umani che si trovano all'interno delle Catacombe. Quest'ultimo è un vasto ossario sotterraneo creato nel XVIII secolo, quando i cimiteri di Parigi erano così sovraffollati che i corpi iniziarono a emergere dalla terra.

Per risolvere il problema, le autorità decisero di trasferire i resti nelle vecchie cave sotterranee della città, creando il luogo che oggi conosciamo. Nonostante la somma considerevole offerta, ben 10 milioni di dollari, molti utenti di Twitter hanno rifiutato l'idea di passare una notte nelle Catacombe. Oltre alla paura naturale di dormire in un luogo così pieno di resti umani, c'è anche la questione del rispetto per i morti.

Dopotutto, le Catacombe non sono solo un luogo turistico, ma anche un cimitero, un luogo di riposo per tantissime persone. Nel frattempo, però, nel 2015 Airbnb ha lanciato un concorso per Halloween che permetteva a due fortunati vincitori di passare una notte all'interno di questo ossario gigantesco. Il vincitore, un brasiliano di nome Pedro Arruda, ha accettato l'opportunità, dichiarando: "Sarei molto più spaventato se fossero vivi."

E voi, invece, passereste una notte all'interno delle Catacombe per 10 milioni di dollari?