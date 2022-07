Quante persone non hanno Internet? Sono ancora molte nel mondo

Mentre nel Belpaese la disparità di copertura continua ad assottigliarsi, complici anche i recenti investimenti dal PNRR per la banda ultralarga, nel mondo sono tantissime ancora le persone che non hanno a disposizione una connessione a internet.

Ma quante sono esattamente? Secondo una recente stima del China International Developement Knowledge Center, nel globo alla fine del 2021 circa 3 miliardi di persone erano ancora disconnesse dalla rete, vale a dire il 38% della popolazione mondiale.

Sempre secondo questo studio, il 96% di queste persone vivrebbe in Paesi in via di sviluppo. Un'altra interessante prospettiva viene fornita in merito alla diffusione di internet nelle aree rurali rispetto a quelle urbane. Nelle prime, a livello globale, secondo i dati del 2020 il 38% della popolazione aveva accesso a internet. Quanto alle seconde, invece, la quantità si attesterebbe intorno al 75%.

Tra le cause, però, non troviamo soltanto quelle di natura infrastrutturale. Si conta, infatti, che molte di queste persone non possano accedere a una connessione per via dei costi nei rispettivi Paesi. Allo stesso modo, molti non potrebbero permettersi uno smartphone e tanti non sarebbero in grado di utilizzarlo per via della totale o parziale mancanza di educazione informatica di base.

Se da un lato il divario tecnologico parla di una disparità ancora importantissima in termini di copertura e accesso alla rete, in molti iniziano già a guardare al futuro, un futuro in cui internet sarà dominato dall'IA.