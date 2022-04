Le persone con gli occhi blu discendono tutte da un singolo antenato

Il colore blu degli occhi è raro ed è presente solo nell'8-10% circa delle persone. Adesso, secondo un nuovo studio dei ricercatori dell'Università di Copenaghen, tutti gli occhi azzurri oggi possono essere fatti risalire a un singolo antenato comune che ha sviluppato spontaneamente la mutazione.

La mutazione si è sviluppata da 6.000 a 10.000 anni fa. "In origine, avevamo tutti gli occhi marroni", ha dichiarato l'autore principale dello studio, il professor Hans Eiberg del Dipartimento di medicina cellulare e molecolare dell'UoC. "Una mutazione genetica che colpisce il gene OCA2 nei nostri cromosomi ha portato alla creazione di un interruttore che ha letteralmente disattivato la capacità di produrre occhi marroni".

Gli individui con gli occhi azzurri mostrano pochissime variazioni nei livelli di melanina dell'iride tra loro. Queste differenze - spiegano gli scienziati nella rivista Human Genetics - sono notevoli anche nel loro genoma. All'interno del DNA, infatti, questa somiglianza suggerisce che tutti gli individui con gli occhi azzurri abbiano un antenato comune.

La mutazione degli occhi azzurri non è né positiva né negativa, spiega il team: non conferisce alcun vantaggio o svantaggio evolutivo e non influisce sulle possibilità di sopravvivenza di un individuo. "La mutazione mostra semplicemente che la natura rimescola costantemente il genoma umano, creando un cocktail genetico di cromosomi e provando diversi cambiamenti mentre lo fa", afferma infine il professor Eiberg.

