Persone con paralisi completa tornano nuovamente a camminare grazie a questo metodo

Così com'è stato riportato in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature, utilizzando un mix di stimolazione elettrica e terapia fisica intensa, a delle persone con lesioni spinali croniche - che avevano una paralisi grave o completa - è stata ripristinata la capacità di camminare.

Tutti i volontari hanno visto miglioramenti immediatamente e hanno continuato a mostrare ottimi risultati cinque mesi dopo (mentre altri utilizzano la mente per postare su Twitter). Un recente studio del gruppo di ricerca svizzero NeuroRestore ha identificato i gruppi nervosi esatti stimolati dalla terapia, utilizzando i topi come punto di partenza.

Le cellule nervose che si occupano della deambulazione si trovano nella sezione del midollo spinale che attraversa la parte bassa della schiena. Delle lesioni al midollo spinale possono interrompere la catena di segnali dal cervello, impedendoci di camminare anche quando questi specifici neuroni lombari sono ancora intatti.

Incapaci di ricevere segnali, quindi, questi neuroni diventano effettivamente non funzionali, portando potenzialmente a una paralisi permanente delle gambe. Studi precedenti hanno già dimostrato che la stimolazione elettrica del midollo spinale può invertire tale paralisi, ma non era chiaro come ciò avvenisse.

Per questo motivo la neuroscienziata Claudia Kathe dell'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Losanna (EPFL), insieme ai colleghi, ha testato una tecnologia chiamata "stimolazione elettrica epidurale" in nove individui, oltre che in un modello animale. Il midollo spinale è stato stimolato da un neurotrasmettitore impiantato chirurgicamente, da quattro a cinque volte a settimana.

Il risultato finale? Tutti i volontari sono stati quindi in grado di fare dei passi con l'aiuto di un deambulatore. Un grande studio, che potrebbe cambiare la vita di tutti coloro con la stessa condizione, così come l'utilizzo di esoscheletri.