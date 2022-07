Secondo quanto riporta un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour, le persone parlano ai bambini quasi allo stesso modo in tutto il mondo. Il documento ha analizzato oltre 1.600 registrazioni di oltre 400 persone provenienti da 21 diverse società del globo e ha scoperto qualcosa di incredibile.

Da Pechino fino in Tanzania il "parentese" - così è noto più formalmente il discorso infantile - è sembrato essere uguale dappertutto (mentre ci sono padri che parlano klingon al figlio). "In tutti i siti, le persone usano una voce più alta quando parlano ai bambini rispetto a quando lo fanno agli adulti", ha affermato in una dichiarazione il dottor Samuel Mehr, autore senior della ricerca.

Le differenza di intonazione erano maggiori in alcune società rispetto ad altre: alcune delle differenze più grandi sono state trovate nell'inglese neozelandese, mentre altre lingue, come l'Hadza in Tanzania, hanno avuto effetti minori.

Nel nuovo studio, inoltre, i ricercatori hanno anche reclutato 51.065 persone provenienti da 187 paesi, che parlavano 199 lingue diverse. I soggetti - ascoltando delle registrazioni - dovevano capire se un discorso fosse indirizzato a dei bambini o a degli adulti. Nella maggior parte dei casi, indipendentemente dalla loro lingua o cultura madre, le persone sono riusciti a individuare i discorsi indirizzati ai pargoli.

"Il modo in cui usiamo queste vocalizzazioni per comunicare socialmente ed emotivamente con i bambini è quindi anche un evidente contrasto con i modi fondamentali in cui noi, come adulti, sperimentiamo e usiamo la musica: come un segnale emotivamente e socialmente potente che svolge varie funzioni nelle nostre vite."

A proposito, sapete che l'IA sarà utilizzata per decifrare il pianto dei bambini?