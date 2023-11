Quante persone possono partecipare a una videochiamata WhatsApp? La novità

Dopo aver visto come associare WhatsApp a una email, la vulcanica piattaforma verde ci stupisce con un'altra novità: nelle ultime ore, infatti, sono giunte grandi novità per chi usa WhatsApp anche per fare le videochiamate di gruppo.

In particolare, secondo quanto individuato dal solito WABetaInfo, l'ultimo aggiornamento distribuito sull'App Store per iOS che porta l'app per iPhone alla versione numero 23.21.72 permetterà agli utenti di includere ben 31 partecipanti prima di dare inizio a una nuova videochiamata di gruppo.

Curiosamente, allo stato attuale la novità riguarderebbe solo i dispositivi Apple. Pertanto, chi è solito utilizzare Android non potrà ancora beneficiare di questa feature, a meno che non venga invitato all'interno di una stanza creata da un'utente Apple.

Il totale, incluso il creatore della videochiamata, sarà dunque 32. Questo numero è sempre stato raggiungibile ma solo tramite workaround: inizialmente si dovevano selezionare un massimo di 15 invitati, salvo poi aggiungere individualmente gli altri a call già avviata.

Per provarla in anteprima, controllate l'app TestFlight e verificate di aver aggiornato WhatsApp all'ultima versione disponibile.

Nel frattempo, ricordiamo che finalmente si possono usare più account anche su WhatsApp, una feature richiesta a gran voce dalla community e che consente in pochi tap sullo schermo di passare da un profilo all'altro senza avere due app parallele in esecuzione.