Quante persone possono vedere in contemporanea Amazon Prime Video? Potreste non saperlo

In seguito alla stoccata di Amazon Prime Video a Netflix relativamente alla vicenda del password sharing, vale la pena trattare un'altra questione legata al servizio di streaming proposto dal colosso del mondo e-commerce. Infatti, non esattamente tutti sono a conoscenza di quanti dispositivi si possono usare in contemporanea su Prime Video.

Potreste infatti semplicemente non esservi mai posti il problema oppure non aver mai approfondito il tutto anche per via del fatto che si tratta di un servizio incluso in Amazon Prime (abbonamento che magari avreste sottoscritto lo stesso). Fatto sta che un po' tutti sanno quanti dispositivi possono essere collegati a Netflix, mentre non sembrano essere in pochi coloro a cui "manca quest'indicazione" relativamente a Prime Video.

Ebbene, come viene spiegato direttamente nelle Regole di utilizzo di Amazon Prime Video, risulta possibile sfruttare un massimo di tre schermi contemporaneamente per singolo account Amazon. Tuttavia, c'è un'altra limitazione: "è possibile effettuare lo streaming di uno stesso video su non più di due dispositivi per volta", si legge sul portale ufficiale di Prime Video.

Insomma, adesso siete a conoscenza di quanti dispositivi possono essere usati allo stesso momento per guardare un determinato contenuto. Per il resto, rimanendo in casa Amazon, potrebbe interessarvi approfondire anche l'arrivo dell'IA per i dialoghi su Prime Video.