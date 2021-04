Quante persone possono vedere contemporaneamente Sky Go?

Dopo avervi spiegato la differenza tra Sky Go e Sky Go Plus, torniamo a parlare del servizio della pay tv e nello specifico ci soffermiamo sulle visioni in contemporanea garantite dai due diversi piani.

Se è attivo Sky Go "standard", ovvero il piano base che è incluso in tutti gli abbonamenti, è possibile associare allo Sky ID legato al proprio abbonamento fino a due dispositivi a scelta tra smartphone, PC, tablet e Mac. Di questi dispositivi, se ne può usare solo uno per volta, ovviamente.

Sky Go Plus invece consente di associare quattro dispositivi allo stesso ID, mentre non cambia il modus operandi delle visioni contemporanee: è possibile usare un solo device per volta. Questo servizio però si differenzia da quello base in quanto include la funzione Download & Play che permette di vedere i programmi anche da offline, e Restar, Pausa e Replay per mettere in pausa e far ripartire le dirette durante la visione.

Ovviamente gli ID associati a Sky Go possono essere ripristinati in qualsiasi momento tramite le impostazioni dello Sky ID a cui si può accedere inserendo le proprie credenziali (username e password), che permettono anche di gestire i pacchetti inclusi nel proprio abbonamento. Sky Go Plus è stato lanciato da qualche anno e rappresenta l'opzione premium.