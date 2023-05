Quante persone potranno entrare davvero nell'astronave di SpaceX?

Sappiamo che SpaceX, azienda spaziale privata di Elon Musk, sta lavorando al suo veicolo spaziale che promette faville, Starship, che sarà protagonista dell'esplorazione della Luna e successivamente di Marte. Recentemente c'è stato il volo inaugurale e ci sorge una domanda: quante persone potranno entrare davvero?

Il velivolo spaziale è esploso (ma è comunque un grande successo) ma attualmente la FAA degli Stati Uniti farà rimanere a terra Starship finché non determinerà la causa principale dell'esplosione... e ciò potrebbe richiedere diversi mesi.

Il razzo di SpaceX è molto atteso dagli appassionati perché promette davvero grandi cose: oltre a essere un sistema di trasporto completamente riutilizzabile in grado di trasportare astronauti e merci non solo in orbita, ma anche sulla Luna, su Marte, può anche essere utilizzato per trasportare equipaggio e merci in qualsiasi punto della Terra in meno di un'ora.

Secondo quanto affermato dall'azienda, il veicolo potrà trasportare fino a 150 tonnellate e fino a 100 persone alla volta. Proprio per questo motivo lo stesso Musk ha affermato che intende costruire una città su Marte con una popolazione di un milione di persone entro il 2050, con l'obiettivo di lanciare tre voli al giorno (o 1.000 all'anno).

Sempre secondo il miliardario, però, i primi coloni su Marte moriranno... ma in modo spettacolare.