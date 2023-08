Ecco quante persone potranno vivere in questa casa su Marte: meno del previsto

Quante persone ci vorrebbero per creare una colonia autosufficiente sul Pianeta Rosso? La domanda potrebbe sembrare da fantascienza, ma è al centro di un serio dibattito scientifico che potrebbe avere implicazioni dirette sul futuro dell'umanità.

Una recente ricerca condotta da un team della George Mason University in Virginia ha gettato nuova luce su questo enigma, suggerendo che basterebbero solo 22 colonizzatori per garantire la sopravvivenza di una colonia su Marte, un numero molto più basso rispetto alle stime precedenti che parlavano di almeno 100 individui.

C'è da considerare, però, che questi pionieri spaziali dovrebbero essere psicologicamente stabili, poiché il modello di simulazione ha mostrato che i "neurotici" tendono a morire a un tasso molto più elevato (come direbbe Elon Musk, morirebbero, ma in modo glorioso).

Anamaria Berea, coautrice dello studio, ha sottolineato che qualsiasi sistema sociale esibisce proprietà di adattabilità, emergenza e dinamiche non lineari, e che quindi non si può semplicemente "inviare un numero X di persone da qualche parte e lasciarle sopravvivere". Inoltre, la ricerca ha preso in considerazione una stretta "relazione tra la Terra e l'habitat su Marte", il che significa che una colonia del genere probabilmente non sarebbe indipendente.

Mentre si pensa ad inviare 100 persone per ogni nave spaziale, gli studi cercano il modo migliore per farlo senza troppe difficoltà.