Le persone sono rimaste scioccate dalla cattura di questo pesce con denti umani

In Oklahoma un giovanissimo pescatore ha recentemente fatto una cattura che ha stupito il popolo del web: un Colossoma macropomum, un pesce esotico noto per i suoi denti stranamente simili a quelli umani.

Charlie Clinton ha pescato questo insolito esemplare nel laghetto del suo quartiere, un evento che ha suscitato l'interesse del Dipartimento della Conservazione della Fauna Selvatica dell'Oklahoma (ODWC), come riportato in un post su Facebook.

Questi pesci sono imparentati con le piranha e hanno una forma del corpo simile ai loro cugini. Tuttavia, a differenza di quest'ultimi, questi sono innocui per gli esseri umani. I loro denti appiattiti, simili a quelli nostri, sono probabilmente il risultato della loro dieta onnivora, che include piccoli pesci, crostacei a guscio duro e i frutti e le noci delle piante d'acqua dolce.

Nel loro habitat originario, ovvero nelle acque dolci del Sud America, la loro presenza aiuta a fertilizzare le piante e a disperdere i loro semi; ma in altri luoghi "alieni" - come per esempio l'Oklahoma - possono avere un impatto negativo sugli ecosistemi in cui vengono introdotti. Ciò avviene quando vengono tenuti come animali domestici e poi rilasciati irresponsabilmente in laghi e fiumi quando diventano troppo grandi per i loro acquari.

Purtroppo questo gesto accade molto spesso, persino con i comuni pesci rossi, che vengono rilasciati all'interno di laghi o fiumi e diventano davvero colossali. Insomma, non fatelo!