Quante persone hanno scaricato iOS 17? Il tasso di adozione potrebbe sorprendere

Nelle scorse ore è stato pubblicato il primo update sul tasso di adozione di iOS 17 tra i possessori di iPhone. Incredibilmente, a questo giro c'è una sorpresa (negativa) per Apple: nonostante lo storico da record dei tassi di adozione delle scorse release di iOS, pare che siano stati in pochi a scaricare l'ultima versione del sistema operativo di Cupertino.

Gli ultimi dati di MixPanel, infatti, spiegano che il tasso di adozione di iOS 17 è al 23% dopo 18 giorni dalla sua uscita, sommando ovviamente tutte le versioni del sistema operativo (che non sono poche: nelle scorse settimane, infatti, Apple ha rilasciato iOS 17, iOS 17.0.1, iOS 17.0.2 e persino iOS 17.0.3, mentre iOS 17.1 sarebbe in arrivo entro fine ottobre).

La percentuale sarebbe in realtà decisamente alta se confrontata con quella delle ultime release di Android, ma storicamente il passaggio alle nuove versioni di iOS è molto più rapido di quello dei sistemi operativi mobili di Google, grazie anche alle graffianti campagne marketing di Apple per il suo software. A questo giro, invece, quasi il 40% degli iPhone resta fermo ad iOS 16.6.1, mentre sono in (relativamente) pochi ad aver aggiornato a iOS 16.7 o alle numerose versioni di iOS 17.

Il dato scomposto rispetto alle singole release di iOS 17 è il seguente:

iOS 17.0.0: 2%

iOS 17.0.1: 1,76%

iOS 17.0.2: 12,13%

iOS 17.0.3: 6,84%

Il fattore che più ha pesato sul (mancato) aggiornamento degli iPhone ad iOS 17 è probabilmente la confusione generata dalle numerose versioni del sistema rilasciate da Apple nel giro di poche settimane, che potrebbero aver fatto percepire come instabile il nuovo OS per iPhone all'utenza. In effetti, i timori dei fan non sono affatto ingiustificati.

Fin dal lancio, i bug software di iOS 17 sono stati molteplici. Per esempio, il rilascio di iOS 17.0.1 da parte di Apple è avvenuto per risolvere alcune falle di sicurezza e diversi piccoli bug software riscontrati dagli utenti, specie su iPhone 15. Al contempo, anche iOS 17.0.2 ha risolto alcuni bug, legati perlopiù al trasferimento dati di iPhone 15, e persino iOS 17.0.3 si è reso necessario a causa dei problemi software dei nuovi Melafonini.