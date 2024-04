Sempre più persone scelgono Tivùsat: lo switch off al DVB-T2 sarà inutile?

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, a settembre 2024 avverrà un altro step dello switch off al DVB-T2 con il passaggio dei principali canali generalisti targati Rai al nuovo standard. Tuttavia, gli ultimi dati mostrano come sempre più famiglie stiano scegliendo Tivùsat.

Secondo quanto annunciato, infatti, sono 3.360.125 le famiglie che guardano la televisione a casa attraverso un decoder o una cam di Tivùsat. Si tratta del 14,8% del totale, che coinvolge una platea dai 8.880.347 persone.

Si tratta di un’istantanea interessante, che mostra come la piattaforma satellitare free to air goda di ottima salute in Italia, e sia entrata nelle case di sempre più italiani che si sono affidati ai decoder o cam Tivùsat in quanto, sebbene a fronte di costi iniziali sicuramente più alti rispetto a quelli del digitale terrestre, garantiscono una stabilità e qualità maggiore di visione, anche in 4K per alcuni canali.

Tivùsat evidenzia anche come il bouquet di canali abbia sfondato quota 130, di cui più di 70 in HD e 4K, ma ricorda anche che dal 14 Giugno al 14 Luglio 2024 proporrà 31 partite in diretta di Euro2024, che vedrà la squadra di Luciano Spalletti difendere il titolo conquistato a Wembley tre anni fa da Roberto Mancini.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti oggi su