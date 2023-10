Le persone trascorrono sempre più tempo su Facebook ed Instagram: l'algoritmo funziona

Come abbiamo avuto modo di raccontare in alcune altre notizie pubblicate nelle scorse ore, nella notte italiana Meta ha annunciato i risultati finanziari relativi al Q3 2023, nel corso del quale ha registrato dati molto positivi e per certi versi superiori alle aspettative degli analisti.

Nella fattispecie, Meta ha annunciato:

Utile per azione: 4,39 dollari contro i 3,63 dollari previsti da LSEG;

4,39 dollari contro i 3,63 dollari previsti da LSEG; Entrate: 34,15 miliardi di dollari contro i 33,56 miliardi di dollari previsti da LSEG

34,15 miliardi di dollari contro i 33,56 miliardi di dollari previsti da LSEG Utenti attivi giornalieri (DAU): 2,09 miliardi contro i 2,07 miliardi previsti, secondo StreetAccount;

2,09 miliardi contro i 2,07 miliardi previsti, secondo StreetAccount; Utenti attivi mensili (MAU): 3,05 miliardi contro i 3,05 miliardi previsti, secondo StreetAccount;

3,05 miliardi contro i 3,05 miliardi previsti, secondo StreetAccount; Entrate medie per utente (ARPU): $ 11,23 contro $ 11,05 previsti, secondo StreetAccount.

Ad essere interessanti però sono anche i numeri che ha snocciolato Mark Zuckerberg, al di fuori della crescita di Threads. Il CFO infatti ha comunicato che Meta sta registrando una crescita più rapida nel suo core business della pubblicità digitale, a seguito di un 2022 difficile quando le entrate erano calate per tre trimestri consecutivi. Le vendite di spazi pubblicitari sono cresciute a 27,71 miliardi di Dollari rispetto all’anno precedente, mentre l’utile netto è aumentato del 164% a 11,58 miliardi di Dollari, rispetto ai 4,4 miliardi di Dollari dello scorso anno.

Mark Zuckerberg durante la conference call ha anche osservato che la società ha riportato un aumento del 7% del tempo trascorso su Facebook e del 6% su Instagram, un risultato che secondo i suoi dati è trainato dal “miglioramento dell’algoritmo di raccomandazione dei post”.

Poco dopo, Zuckerberg ha anche parlato della divisione VR in un podcast dove ha affermato che la sua visione non prevede che le persone utilizzino i visori anche mentre sono in giro.