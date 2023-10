Quante persone usano Windows 11? Emergono i dati relativi all'adozione

L'arrivo della "rivoluzione" Copilot su Windows 11 darà certamente una grande mano al sistema operativo di Microsoft in termini di adozione; tuttavia, sappiate che il sistema a finestrelle finora non se l'è cavata affatto male, anche senza IA!

Pensate che Windows 11 ha registrato i massimi storici come numeri di diffusione già a maggio 2023, conquistando oltre il 23% dei PC Windows operativi all'epoca delle prime misurazioni.

Numeri interessanti, certamente non paragonabili a quanto fatto da Windows 10 nel corso del tempo, ma il successo di quest'ultimo sarà difficile da replicare anche in virtù del periodo storico in cui venne lanciato e delle esigenze a cui rispondeva, in particolare dei milioni di utenti desiderosi di abbandonare una volta per tutte la Metro UI di Windows 8.1.

A distanza di due anni dal suo lancio ufficiale, tuttavia, Windows 11 conta ora oltre 500 milioni di installazioni, oscillando ancora intorno al 24%. Si tratta di un corposo aumento, che però negli ultimi mesi ha registrato anche un relativo rallentamento. A ogni modo, le sue performance restano superiori a quelle dei sistemi meno popolari dell'azienda, ovvero Windows Vista e Windows 8.

Di certo, gli stringenti requisiti di sistema per l'installazione di Windows 11 non aiutano nella sua diffusione, ma come già ribadito più volte dalla stessa Microsoft, le priorità dell'azienda restano stabilità, prestazioni e soprattutto sicurezza.