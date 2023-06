Quante persone hanno visitato realmente il relitto del Titanic?

Il Titanic, come tutti sappiamo, affondò nel 1912 durante il suo viaggio inaugurale, causando la morte di 1.503 persone (queste sono state le ultime, strazianti, registrazioni). Il suo relitto non è stato scoperto fino al 1985, 73 anni dopo il suo affondamento, durante una missione segreta della Marina durante la Guerra Fredda.

Dalla sua scoperta, esploratori, ricercatori e curiosi hanno visitato il Titanic per cercare di saperne di più. Nel 2023 pensate, la Magellan Ltd. ha realizzato un modello 3D del relitto, che ha permesso di visualizzare ogni millimetro della nave come non era mai stato possibile prima. La missione - secondo quanto affermato dall'azienda - ha impiegato due sommergibili, Romeo e Juliet, con equipaggi umani.

Secondo Time, ci sono state meno di 250 persone in totale che hanno visitato il relitto. La prima è stata Robert Ballard nel 1985, un oceanografo dell'Università del Rhode Island ed esploratore della National Geographic Society.

La maggior parte degli individui sono ricercatori o persone legate a società di spedizioni. Ad esempio, EYOS Expeditions ha visitato il Titanic nel 2019, ben 14 anni dopo l'ultima visita nel 2005. Poi c'è James Cameron, che è sceso al relitto ben 33 volte (secondo il Daily Mail) e ha definito il sito "uno dei luoghi più spietati sulla Terra."

E sinceramente non fatichiamo per nulla a capire il perché, soprattutto dopo la tragedia che ha sconvolto il mondo del Titan.