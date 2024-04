Quante persone vivevano fino a 100 anni, nei tempi antichi? Forse lo sappiamo

A partire dalla rivoluzione industriale, la longevità degli esseri umani è aumentata notevolmente e ciononostante riuscire a superare il secolo di anni vissuti rimane un fenomeno raro; meno di 100 persone su un milione raggiungono quest’età. Ma sono esistite persone ultracentenarie nell’antichità? La risposta non è semplice.

Osservando l’età media nel corso della storia, gli scienziati hanno notato che quest’ultima è raddoppiata negli ultimi 300,000 anni, in particolare grazie ai resti di Homo sapiens e di Neanderthal, i quali presentano i segni dell’età avanzata più spesso rispetto agli altri scheletri di ominidi (a proposito, le donne di Neanderthal non erano come ce le immaginiamo).

L’età media è poi raddoppiata ancora nel diciannovesimo secolo, con l’avvento della medicina moderna e del progresso scientifico. A questo punto bisogna notare la distinzione tra longevità ed età media; quest’ultima, ad esempio, ha mantenuto un basso valore per gran parte della storia umana, a causa dei tassi di mortalità infantile.

Si stima infatti che, nell’antica Roma, solo circa il 50% dei bambini riusciva a raggiungere l’età adulta. E così l’età media rimase intorno ai 24 anni per diversi secoli.

Ma teoricamente nulla avrebbe vietato i nostri antenati di arrivare a vivere molto più a lungo, nelle giuste condizioni. Una recente analisi di circa 300 uomini greco-romani ha rivelato una età media di 72 anni, tra cui il più vecchio arrivato persino a 107 anni.

Dimostrare con certezza l’età di quest’uomo (incisa su un epitaffio) è praticamente impossibile e c’è chi crede che nessuna persona potrebbe aver raggiunto i 100 anni prima del 1800. Ma altri studi suggeriscono invece che la prima persona a sfondare questo traguardo sarebbe potuta esistere già nel 2500 a.C., rendendo l'analisi più plausibile.

Insomma, è possibile che alcune persone abbiano vissute così a lungo già in passato; e come se non bastasse, ancora non sappiamo qual è il limite della longevità umana.

Su Apple USB-C Power Adapter 20W White è uno dei più venduti di oggi.