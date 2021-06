Le persone vogliono vivere per sempre? No, secondo un sondaggio

Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Aging Studies, alle persone - contrariamente a quello che si può pensare - non interessa vivere per sempre. In un nuovo sondaggio, a 900 persone americane è stato chiesto se prendessero o no una pillola che permetterebbe loro di vivere per sempre alla loro età attuale: solo il 33% ha risposto di sì.

La domanda è stata semplice: "Se i medici sviluppassero una pillola capace di farti vivere per sempre alla tua età attuale, la prenderesti?" Il 42% ha risposto di no, mentre il restante 25% ha detto di non esseri sicuro della risposta. Si tratta di un dato sicuramente inimmaginabile poiché... chi non vorrebbe vivere per sempre? A parte la superficialità della domanda, però, sicuramente ha molte implicazioni da considerare e pensandoci meglio, la risposta non è così scontata come sembra.

C'è, tuttavia, un problema di fondo analizzato da PsychNewsDaily. Gli intervistati sono stati suddivisi in modo abbastanza equo in tre gruppi differenti di età: giovani adulti (18 e 29 anni), anziani (età media di 72 anni) e anziani avanzati (età media di 88 anni). I tre gruppi hanno risposto all'incirca allo stesso modo, ma hanno avuto diversi punti di vista sull'età in cui restare.

I gruppi più anziani, infatti, non volevano restare "immortali" alla loro età attuale, e avrebbero preferito essere decenni più giovani. Lo studio ha anche scoperto che gli uomini erano leggermente più disposti a sottoporsi al trattamento rispetto alle donne. Ciò può essere correlato, secondo quanto riportano i ricercatori, all'idea che gli uomini abbiano aspettative di vita inferiori rispetto alle donne.

Insomma, sicuramente una risposta che non ti aspetti. Dunque voglio estenderla anche a voi cari lettori: se i medici sviluppassero una pillola capace di farvi vivere per sempre alla vostra età attuale, la prendereste? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti! Nel frattempo, a proposito di immortalità, gli scienziati hanno trovato un gruppo di cellule praticamente immortali... e persino un albero con lo stesso destino.