Perù: è stato riportato alla luce un graffito con un bizzarro dio a forma di ragno

Il quotidiano nazionale "La República" ha riportato la scoperta, nella regione peruviana de La Libertad, di una particolare pittura murale di un antico templio, nel quale è presente un dio a forma di ragno che impugna un coltello. Secondo dei primi studi, è probabile che questa divinità fosse legata ad un qualche particolare culto dell'acqua.

L'edificio cerimoniale dov'è stata trovata questa bizzarra raffigurazione è stato particolarmente danneggiato da alcuni coltivatori locali, che hanno deciso di espandere i propri territori, dove una volta risiedeva questo palazzo, per inserirvi delle piantagioni di zucchero di canna e di avocado.

Fortunatamente, è intervenuto in tempo un team di esperti guidato da Régulo Franco Jordán, direttore dell'associazione no-profit "Augusto N. Wiese". I ricercatori hanno potuto, quindi, recuperare alcuni resti del templio, tra cui le sue principali pareti, e studiarle.

Secondo le prime analisi, il murales presente nel sito venne creato 3200 anni fa, quando in Perù si era diffusa la cultura pre-colombiana dei Cupisnique. Questa civiltà visse nelle coste settentrionali del paese tra il 1250 a.C. e l'1 d.C e, su un piano storico-artistico, fu una tra le prime popolazioni indigene a creare dei veri e propri templi in onore del proprio pantheon divino.

Il dio dalle sembianze zoomorfiche rappresentato, per nulla non raro nelle civiltà pre-colombiane e non, sembra avere metà corpo di ragno e rivolgere il proprio sguardo verso un piccolo corso d'acqua che separa in due la vallata Virú - presente tutta intorno al sito.

Questo ha portato gli studiosi a supporre che la divinità fosse, in qualche modo, connessa all'acqua e all'agricoltura. E' possibile, quindi, che il templio a lei dedicato fosse un luogo sacro dove poter svolgere dei rituali, soprattutto nei periodi di pioggia tra Gennaio e Marzo, per garantire migliori coltivazioni nelle fasi stagionali più calde e per evitare possibili esondazioni del fiume nella valle.

Poiché il 60% del "Tomabalito" (così è stato chiamato il templio dagli archeologi) è stato distrutto, il team di ricerca ha mandato una notifica diretta al Ministero della Cultura peruviano per richiedere un intervento immediato delle autorità nazionali competenti. La paura degli esperti è che se l'area non dovesse essere limitata in tempo, i danni all'intero sito potrebbero diventare irreparabili.

Questa non sarebbe la prima pittura murale trovata per caso nell'America Latina. Per esempio, poco tempo fa in Guatemala sono stati trovati alcuni murales risalenti all'epoca dei Maya in una casa che andava ristrutturata.