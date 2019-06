Pesa il ban di Trump, per Huawei ricavi in calo per i prossimi due anni

Il ban di Donald Trump come ipotizzato è destinato ad avere un impatto importante sull'economia di Huawei. Il fondatore del gruppo di Shenzhen, Ren Zhengfei, nel corso di un'intervista riportata dall'Associated Press ha svelato che nei prossimi due anni Huawei riporterà 30 miliardi di Dollari di ricavi in meno rispetto alle previsioni.

Il dirigente ha paragonato Huawei ad un "aeroplano con le ali danneggiate", ed ha aggiunto che non avrebbe mai immaginato una posizione così ferma da parte del governo americano nei confronti della sua compagnia. Secondo il CEO però "non ci sarà un vincitore ed a perderci saranno entrambe le parti". Oltre che ovviamente gli utenti.

Il colosso cinese delle telecomunicazioni però ha sottolineato ancora una volta le intenzioni di non ridurre la produzione dei propri prodotti, in quanto come affermato dal miliardario imprenditore "le mosse degli Stati Uniti per limitare la nostra attività non ci fermeranno".

Nel panel tenuto presso la sede della società, Zhengfei ha affermato che Huawei ha messo in previsione ricavi per circa 100 miliardi di Dollari all'anno per i prossimi due anni, rispetto ai 105 miliardi di Dollari del 2018. Lo scorso mese di Febbraio, durante la conference call la compagnia aveva previsto 125 miliardi di Dollari di ricavi per il 2019.

L'inserimento nella lista nera degli Stati Uniti ha però cambiato le carte in tavola. Ren ha ancora una volta affermato che nelle proprie apparecchiature non sono presenti backdoor di alcun tipo, ed ha confermato che Huawei è pronta a stipulare in accordo di anti-spionaggio con le azioni che lo desiderano.