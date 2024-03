Quanto pesa una galassia? Ora possiamo saperlo grazie a questo metodo

Il recente studio attualmente disponibile sulla piattaforma arXiv, dimostra i passi in avanti fatti dall’intelligenza artificiale. Siamo ora in grado di pesare anche le galassie!

Dopo aver scoperto che le IA non hanno una coscienza, questa volta parliamo di un’affascinante ricerca condotta da un team di ricercatori guidato da Sirui Wu dell’Università cinese Sun Yat-sen, che ha visto anche la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). La domanda è semplice: "Come potremmo pesare delle intere galassie?"

In questo caso ci viene in aiuto un nuovo ed avanzato algoritmo chiamato Mela (Mass Estimator machine Learning Algorithm). Questa intelligenza artificiale, ha imparato a pesare le galassie misurandone minuziosamente la massa. Ovviamente, è stata precedentemente addestrata attraverso delle simulazioni sulla formazione e l’evoluzione dell’universo stesso.

"La cosa straordinaria è che abbiamo capito che l’algoritmo può capire la fisica delle gravità. Mela può al momento utilizzare le leggi fisiche che conosciamo, ma presto l’Intelligenza Artificiale potrà imparare anche la fisica che non conosciamo", ha affermato Nicola Napolitano dell’Università Sun Yat-sen, co-autore dello studio.

L'importanza di una simile ricerca risiede nel fatto che per la prima volta in assoluto, i dati confermano che un algoritmo è in grado di stimare in maniera affidabile non solo il peso delle simulazioni, ma anche quello di galassie realmente esistenti.

I ricercatori hanno infatti confrontato le stime fatte da Mela con quelle ottenute tramite procedure classiche e i risultati sono decisamente chiari: l’IA è in grado di calcolare le masse delle galassie in modo accurato. Come se non bastasse, l’intelligenza artificiale è anche in grado di utilizzare tecniche molto più semplici rispetto a quelle "canoniche".

Come dimostra l’IA in grado di leggere il pensiero, sono davvero infinite le possibilità offerte da queste tecnologie. Ora spetta a noi saperle utilizzare nel migliore dei modi!