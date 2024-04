Quanto pesa il ligre, l'ibrido fra un leone e una di tigre? È incredibile

Alcune specie animali sono in grado di riprodursi con altre specie con loro imparentate, dando al mondo degli ibridi. Questi ultimi possono essere sterili - come succede con l'unione di un asino e di un cavallo - o fertili. Tra gli ibridi fertili più famosi al mondo tra i mammiferi c'è il ligre.

Egli è il frutto dell'unione di un leone maschio e di una tigre femmina, mentre l'incrocio inverso dà alla nascita un tigone. Al di là della natura dell'incrocio, questi animali possono essere sia maschi che femmina e sono a loro volta fertili.

Esteticamente presentano delle caratteristiche fisiche che ricordano in parte i genitori. Per esempio, al livello delle zampe alcuni esemplari hanno delle strisce che ricordano il manto della madre, mentre i maschi hanno una folta criniera, che deriva dal padre.

In ogni caso, le ligri nascono solitamente in cattività, all'interno di alcuni giardini e zoo in cui sono presenti tigri e leoni. Abituati alla vicinanza e avendo perso buona parte dei loro comportamenti naturali, queste due specie possono infatti provare attrazione l'un l'altro e sfogare i propri impulsi, quando hanno la possibilità di interagire.

Per via della loro particolare genetica, le ligri presentano anche un problema che è assente nelle specie progenitrici: non smettono mai di crescere. Questo accade perché la madre, al momento del concepimento, non riesce a trasmettere ai propri figli il gene inibitore della crescita, portandoli a crescere a dismisura.

Questa caratteristica a reso le ligri molto apprezzati da molti allevatori indiani, iraniani e cinesi, dove si osserva la maggiore presenza di questi animali negli zoo. Risultando infatti molto più grossi dei normali felini, sfortunatamente questi animali vengono usati come "animali d'attrazione".

Alcuni esemplari possono superare anche i 350 cm di lunghezza e i 400 kg di peso, contro i 320 cm di lunghezza e i 300 kg di peso della tigre siberiana, che è il felino selvatico più grande presente in natura.

Molte associazioni animaliste da anni criticano la continua produzione di ligri in Asia, visto che la loro nascita non ha finalità conservazionistiche ma esclusivamente turistiche-commerciali. Un fenomeno che si è espanso anche negli Stati Uniti, come ben dimostra la storia di Tiger King.

