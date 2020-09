Quanto pesa una nuvola? La risposta vi lascerà senza parole

Quanto pesa una nuvola? Sicuramente è l'ultima domanda che ci viene in mente quando osserviamo questi incredibili cumuli nel cielo. La domanda è più complicata di quello che sembra e dipende ovviamente dal tipo di nuvola.

Le nuvole sono costituite principalmente dall'aria insieme a piccole goccioline d'acqua (o piccoli cristalli di ghiaccio). Per rispondere alla domanda, dobbiamo misurare sia il peso dell'acqua che il peso dell'aria. Successivamente, si deve identificare il tipo di nuvola che stiamo prendendo in considerazione. In questo caso focalizziamoci su un "semplice" cumulo estivo.

Un cumulo contiene circa un quarto di grammo d'acqua per ogni metro cubo di nuvola. Sembra poco, ma in realtà in un metro cubo ci sono all'incirca 1 milione di gocce molto molto piccole. Il prossimo dato da prendere in considerazione è la dimensione. Un cumulo estivo è largo un chilometro e alto allo stesso modo... possiamo quindi considerarlo come una sorta di "cubo", con ogni lato che misura 1 km di diametro.

Ciò significa che la nostra nuvola ha una dimensione di 1.000 x 1.000 x 1.000 metri cubi: in totale fa 1 miliardo di metri cubi. Considerando che contiene un quarto di grammo d'acqua per ogni metro cubo di nuvola, il peso dell'acqua nel cumulo è di 250.000.000 grammi: 250 tonnellate, lo stesso di due balenottere azzurre adulte.

Non abbiamo ancora finito: dobbiamo aggiungere il peso dell'acqua nella nuvola al peso dell'aria: quest'ultima pesa circa un chilogrammo per metro cubo, 4.000 volte di più dell'acqua. Dato il volume del nostro cumulo, si tratta di 1 miliardo di kg o un milione di tonnellate. In tutto, quindi, se sommiamo i due risultati, troveremo un peso totale di 1.000.250 tonnellate.

Per quanto riguarda le altre? Una nuvola temporalesca è più grande, misura circa 10 km di altezza e larghezza e contiene ovviamente anche molta più acqua: circa due grammi per metro cubo. Facendo nuovamente i conti avremo 2 milioni di tonnellate d'acqua e con un peso di un miliardo di tonnellate d'aria. Quando vediamo il cielo completamente coperte da nuvole grigie, invece? In questo caso le nuvole hanno circa la stessa quantità di acqua per metro cubo del cumulo, ma coprono l'intero cielo. Sono spesso molto poco profonde, 200 metri di spessore, ma potrebbero facilmente avere un diametro di 500 km. Questo li rende 50.000 volte più grandi del cumulo, quindi hanno circa 10 milioni di tonnellate di acqua, con un peso di 50 miliardi di tonnellate di aria.