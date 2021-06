Ecco quanto pesa tutto il SARS-CoV-2 che ha infettato gli esseri umani

Il virus SARS-CoV-2 è stato quello che ha causato la pandemia mondiale da COVID-19, mettendo in ginocchio praticamente tutto il pianeta. Pensando fuori dagli schemi, se si potesse riassumete tutta la massa di particelle del virus in circolazione negli esseri umani, avremmo lo stesso peso di una mela o di un bambino.

Gli scienziati dello studio hanno condotto il seguente calcolo basando su questi semplici numeri: ogni individuo infetto trasporta da 10 a 100 miliardi di singole particelle SARS-CoV-2 al culmine della sua infezione, la massa collettiva di tutte le persone infette sulla Terra sarebbe quindi all'incirca da 100 grammi a 10 chilogrammi di peso.

Qualcosa di così "piccolo" che è capace di mettere in ginocchio un'intera civiltà. "Una bomba atomica ha un peso inferiore di 100 kg di materiale fissile", afferma l'autore senior dello studio Ron Milo, professore presso il Dipartimento di scienze vegetali e ambientali del Weizmann Institute of Science in Israele. "Eppure, guarda la distruzione che viene operata".

"Qui stiamo parlando di una minuscola massa di virus che sta seminando completamente il caos nel mondo", affermano Milo e Ron Sender, uno studente di dottorato del laboratorio di Milo, in una mail a LiveScience. Al picco dell'infezione, secondo i dati raccolti dagli scienziati, una persona trasporta da 1 microgrammo a 10 microgrammi di particelle virali.

Un'analisi del genere ha permesso agli esperti di capire meglio cosa succede nel corpo durante un'infezione, come il numero di cellule infettate e di particelle virali prodotte nel corpo. "Speriamo che questa ricerca faccia nascere nuovi punti di vista e nuovi esperimenti", affermano infine i due ricercatori.

Questo è il modello 3D del SARS-CoV-2 più dettagliato mai fatto fino ad adesso, mentre gli scienziati stanno monitorando attentamente 500.000 virus che potrebbero dare il via alla prossima pandemia.