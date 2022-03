Pesano inflazione e guerra: Apple taglia la produzione di iPhone ed AirPods

Lo scarso riscontro ottenuto da iPhone SE 3, l’inflazione ma anche l’incertezza economica legata al conflitto in Ucraina, potrebbe spingere Apple a tagliare la produzione dei suoi prodotti. Ne è convinto Nikkei Asia, secondo cui il colosso di Cupertino avrebbe già in programma un taglio dell’assemblaggio per diversi device del suo portfolio.

Nello specifico, Apple prevede di realizzare circa il 20% in meno di iPhone SE nel corso del prossimo trimestre rispetto a quanto originariamente previsto, ma lo stesso potrebbe avvenire anche per le AirPods.

Proprio l’aspetto riguardante gli auricolari senza fili rappresenta a tutti gli effetti una novità, visto che le AirPods sono stabilmente rimaste al top tra i prodotti Apple più venduti. Il colosso di Cupertino però avrebbe ridotto gli ordini di oltre 10 milioni di unità per tutto il 2022, prevedendo una domanda tiepida. In questo modo i magazzini smaltiranno le scorte ed allo stesso tempo riusciranno a far fronte alla domanda.

Apple avrebbe anche chiesto ai fornitori di produrre un paio di milioni di unità in meno per l’intera gamma di iPhone 13. Questa però non è una novità assoluta visto che Apple è solita abbassare la produzione in questo periodo in quanto gli utenti sono soliti acquistare meno iPhone in attesa del lancio dei nuovi.

Le ultime indiscrezioni per i prossimi smartphone parlano di una fotocamera più sporgente su iPhone 14 Pro, per fare fronte ai miglioramenti hardware.